Napoli, la maglia con il volto di Maradona non può essere più usata. Un giudice dà ragione agli eredi

Il Napoli non potrà più utilizzare le magliette con la faccia di Maradona, durante le gare ufficiali. Lo ha deciso un giudice della seconda sezione civile del tribunale di Napoli, che ha dato ragione a Jorge Sebastian Baglietto, l’amministratore giudiziario che cura gli interessi dei 5 eredi di Maradona.

Come riporta La Repubblica, il giudice ha considerato il contratto stipulato come “lesivo delle aspettative patrimoniali” perché “simbolo planetario del calcio, riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo”.