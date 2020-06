Napoli, la Coppa è tua! Gattuso trionfa ai rigori contro la Juve

La Coppa Italia è del Napoli. Zero gol nel primo tempo, zero gol nella ripresa. La finalissima dell’Olimpico contro la Juve si è decisa ai calci di rigore e alla fine a fare festa sono gli uomini di Gattuso. Il primo squillo del match è per di Ronaldo, che calcia da ottima posizione ma Meret respinge sicuro. Al 24′ Insigne va vicinissimo al bersaglio grosso: il folletto partenopeo colpisce il palo direttamente su calcio di punizione. Poco dopo un salvataggio quasi sulla linea di Alex Sandro, è Demme che impensierisce la difesa di Sarri: il centrocampista azzurro arriva a tu per tu con Buffon, che deve superarsi per evitare il gol. Al 43′ lo stesso portiere bianconero devia in angolo un tentativo dal limite dell’area di Insigne. Il secondo tempo segue lo stesso copione del primo: tanta difficoltà per i bianconeri di Sarri, affidati soprattutto alle giocate di Dybala. Qualche occasione in più per gli azzurri di Gattuso, incisivo anche con i cambi (Politano e Milik vicini al gol ma senza fortuna). Poi, all’ultimo respiro, ecco l’occasionissima: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maksimovic di testa impegna Buffon, sulla ribattuta Elmas calcia da un passo sul palo (con leggera deviazione). Al 90′ è ancora parità, niente supplementari, si va ai rigori: Meret neutralizza Dybala; poi Insigne spiazza Buffon; sbaglia anche Danilo, mentre Politano segna; lo fanno anche, uno dopo l’altro, Bonucci, Maksimovic, Ramsey e Milik, che realizza il rigore decisivo. E il Napoli di Gattuso può fare festa.

Foto: Twitter ufficiale Lega Serie A