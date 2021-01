Sessione di allenamento svolta in mattinata per il Napoli in ottica sfida all’Udinese. Dopo il riscaldamento in palestra e in campo, la squadra di Gattuso ha svolto la partitella su campo ridotto. Prima parte in gruppo per Koulibaly e seconda parte personalizzata. Ancora fuori Mertens, alle prese con le sedute di terapia e lavoro personalizzato. Solo terapie per Demme.

Foto: Sito Napoli