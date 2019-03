Napoli, ko indolore in Austria: il Salisburgo vince 3-1, Ancelotti vola ai quarti

Il Napoli cade in Austria ma stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Il Red Bull Salisburgo, dopo il 3-0 dell’andata a favore dei partenopei, vince 3-1 e non riesce a completare la rimonta. La squadra di Ancelotti ha interpretato il primo tempo come doveva, trovando il vantaggio al 14′ con Milik. Poi è salito in cattedra il Salisburgo, a segno con Dabbur, Gulbrandsen e Leitgeb, ma non è bastato per qualificarsi al turno successivo. Nel finale il Napoli blindato il pass per accedere ai quarti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli