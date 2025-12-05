Napoli-Juventus sarà Conte contro Spalletti per la prima volta in gare ufficiali

05/12/2025 | 13:10:22

Napoli-Juventus sarà anche Antonio Conte contro Luciano Spalletti, i due grandi ex incrociati che si scontrano per la prima volta in una gara ufficiale. quando Conte ha iniziato ad allenare in Serie A nel 2009, Spalletti era in Russia allo Zenit San Pietroburgo. Poi, quando Luciano è tornato in Italia nel 2016, Conte allenava in Inghilterra al Chelsea. Antonio Sfidò Spalletti in amichevole nel 2017, due anni prima di prendere il suo posto sulla panchina nerazzurra, era una gara del torneo estivo International Champions Cup e i nerazzurri si imposero 2-1. Poi, quando Luciano è tornato in Italia sulla panchina del Napoli, Conte era al Tottenham.

Foto: Instagram Napoli