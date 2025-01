Qui di seguito i convocati di Thiago Motta per l’importante trasferta contro il Napoli, prima in classifica. Prima chiamata per l’attaccante ex PSG Kolo Muani.

1 Perin

2 Alberto

4 Gatti

5 Locatelli

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi