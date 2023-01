Napoli-Juventus con vista scudetto: i numeri del big match

La partita tra Napoli e Juventus non ha mai rappresentato un evento banale per entrambe le tifoserie, quella di questa sera può essere letta come autentico match point scudetto. Il campionato ha ancora tanto da raccontare ma, un’eventuale vittoria azzurra, aumenterebbe il distacco dagli uomini di Allegri visto il vantaggio di 10 punti che potrebbe crearsi. Il big match del Maradona svela anche qualche statistica importante, partendo dal fatto che in campo ci sarà il miglior attacco contro la miglior difesa: 39 reti messe a segno dal Napoli e solo 7 reti subite dalla Juventus fin qui. Le due squadre inoltre condividono il primato dei gol siglati sugli sviluppi di calci d’angolo con un rapporto di 9:5. La Juventus nasconde inoltre un atteggiamento molto più sornione che ha riportato Allegri ai fasti dei precedenti trionfi in quel di Torino. I bianconeri infatti vantano la percentuale più alta di gol nel secondo tempo (69%) e la più bassa rispetto alle reti subite nei primi 15 minuti, statistica quest’ultima, che vedeva proprio il Napoli sul podio nella scorsa stagione.

Foto: profilo Twitter SSC Napoli