Napoli-Juve, luci a metà

Domani alle 18 andrà in scena Napoli-Juventus, match valido per la terza giornata di Serie A. Una partita che vedrà l’assenza di tante stelle, sia da una parte che dall’altra. Luciano Spalletti dovrà rinunciare, tra gli altri, a giocatori del calibro di Stan Lobotka e Diego Demme, con Zielinski e Mertens arruolabili ma tutt’altro che al 100%. Ancora più pesante, invece, è la situazione in casa bianconera. Infatti, Max Allegri lancerà una formazione orfana di grandi talenti, tra cui Dybala, Chiesa e Cuadrado. Una triste vicenda dovuta in parte alla cattiva organizzazione del calendario internazionale.

Chi ci sarà, invece, è Victor Osimhen, grande protagonista con la maglia della Nigeria nelle qualificazioni Mondiali, e reduce dal ‘taglio’ della squalifica che gli era stata assegnata dopo l’espulsione contro il Venezia. Al suo fianco sarà presente Insigne, alla quattrocentesima partita in maglia partenopea, forse l’ultima contro la Juve allo stadio Maradona. Morata, Kean e Locatelli i pericoli numero uno dall’altra parte del campo.

È quasi tutto pronto per Napoli-Juventus, luci a metà ma tanta voglia di campionato.

Foto: Twitter Juve