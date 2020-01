Napoli-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il big match tra Napoli e Juventus. Gattuso dovrebbe schierarsi con il 4-3-3 con Meret in porta, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Mario Rui nella linea difensiva; Zielinski, Demme e Fabian Ruiz in mezzo al campo; Callejon, Milik e Insigne nel tridente offensivo. L’ex di turno Sarri sarebbe propenso a rispondere col 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro nel pacchetto arretrato; Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi ai lati del bosniaco; Ramsey alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. Appuntamento alle 20:45 al San Paolo. A seguire le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Foto: fourfourtwo