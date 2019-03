Napoli-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Ancora poche ore e poi andrà in scena il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, più precisamente Napoli-Juventus, una sfida sentitissima al di là dell’importante distacco in classifica tra la prima e la seconda della classe. Pochi dubbi per Carlo Ancelotti che dovrebbe affidarsi al solito 4-4-2 con Meret tra i pali, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam nella linea difensiva; Callejon e Zielinski sulle corsie laterali con Allan e Fabian Ruiz in mezzo al campo; in attacco la coppia composta da Milik e capitan Insigne. Dalla parte opposta Massimiliano Allegri sarebbe intenzionato a rispondere con il 4-3-3: Szczesny in porta, Cancelo a destra, Alex Sandro a sinistra con Bonuccci e Chiellini al centro della difesa; Pjanic in cabina di regia, Emre Can e Matuidi ai suoi lati; in avanti tridente formato da uno tra Bernardeschi e Dybala, Mandzukic e il recuperato Cristiano Ronaldo. Appuntamento a domani, ore 20:30, allo stadio “San Paolo”.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonuccci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Dybala), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Foto: fourfourtwo