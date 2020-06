Napoli-Juve, all’intervallo è 0-0: palo di Insigne, Buffon salva su Demme

Si chiude sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Napoli-Juve, finalissima di Coppa Italia. Il primo squillo del match è di Ronaldo, che calcia da ottima posizione ma Meret respinge sicuro. Al 24′ Insigne va vicinissimo al gol: il folletto partenopeo colpisce il palo direttamente su calcio di punizione. Poco dopo un salvataggio quasi sulla linea di Alex Sandro, è Demme che impensierisce la difesa di Sarri: il centrocampista azzurro arriva a tu per tu con Buffon, che deve superarsi per evitare il gol. Al 43′ lo stesso portiere bianconero devia in angolo un tentativo dal limite dell’area di Insigne. Allo Stadio Olimpico è 0-0 tra Napoli e Juve dopo i primi 45 minuti.

42' |🧤| SUPERGIGI DUE VOLTE! Grandi interventi di @gianluigibuffon, prima sulla conclusione ravvicinata di Demme e poi sul destro dalla distanza di Insigne!#NapoliJuve [0-0] #CoppaItaliaCocaCola pic.twitter.com/LZ5zHbiUbx — JuventusFC (@juventusfc) June 17, 2020

Foto: Twitter ufficiale