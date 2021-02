Napoli-Juve 1-0 all’intervallo: Insigne su rigore, centesimo gol con gli azzurri

Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo, rigore trasformato da Insigne. Partita molto tattica con le due squadre che si sono studiate a lungo. Un paio di situazioni in ripartenza per la Juve, un tiro di Insigne alto per il Napoli. La svolta alla mezz’ora quando il Var richiama Doveri per una manata di Chiellini su Rrahmani. L’arbitro concede il rigore che Insigne trasforma in modo impeccabile, cancellando il recente errore commesso in Supercoppa proprio contro la Juve. Per Insigne è il centesimo gol con la maglia del Napoli.

Foto: Twitter Napoli