Napoli-Inter: mettiamoci comodi, vale un jackpot

Tutto fuorché un sabato banale. Ore 18, mettiamoci comodi: c’è Napoli-Inter, una specie di jackpot per lo scudetto. Il mondo si è capovolto rispetto alla gara di andata quando Spalletti si presentò a San Siro per la prima volta da nemico dopo un idillio finito male. E con un considerevole vantaggio in classifica, quasi da squadra favorita per lo scudetto. Il Napoli si arrese al termine di una partita incredibile, ma soprattutto da quel momento in poi perse pezzi fondamentali (a partire da Osimhen che proprio quello sera si fratturò lo zigomo dopo uno scontro con Skriniar). Il Napoli ha avuto la forza, pur perdendo qualche partita in casa che nessuno avrebbe immaginato, di restare attaccato al carro scudetto. E questa è un’occasione irripetibile. L’Inter ha bucato il derby dopo averlo giocato bene per 70 minuti e sa che saltare l’ostacolo Spalletti darebbe un’autostima di straordinaria importanza. Mettiamoci comodi, ore 18: Napoli-Inter vale un jackpot.

FOTO: Twitter Napoli