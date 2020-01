Napoli-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il big match tra Napoli e Inter. Gattuso dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui in difesa; Allan, Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo; Callejon, Milik e Insigne nel tridente offensivo. Conte non cambia, 3-5-2 con Handanovic in porta; Godin, De Vrij e Skriniar nel terzetto arretrato; Candreva, Gagliardini, Brozovic, il ritrovato Sensi e Biraghi; la coppia Lautaro-Lukaku in attacco. A seguire le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.