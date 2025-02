Napoli-Inter, già sold-out il Maradona. In attesa della data

Ancora incerta la data di Napoli-Inter, ma una cosa è certa: lo stadio Maradona sarà tutto esaurito. Con l’apertura della vendita libera, i biglietti rimanenti sono andati esauriti in poche ore, confermando il grande interesse per il big match in programma nel primo weekend di marzo.

La data sarà ufficializzata venerdì 21 febbraio quando ci saranno i sorteggi degli ottavi di Champions League e relativo calendario.

Qualora l’Inter dovesse giocare il mercoledì 5 marzo, la sfida con il Napoli sarà il 2 marzo. Se si giocherà martedì 4, il giorno di Carnevale, a Napoli gara in programma il sabato 1 marzo.

Foto: sito Napoli