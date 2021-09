Napoli, Insigne in forte dubbio per il Leicester

Giovedì sera alle 21 il Napoli sfiderà il Leicester nella gara valida per la prima giornata dei giorni di Europa League. Luciano Spalletti, probabilmente, farà ampio turnover ma c’è una pedina alla quale non vorrebbe rinunciare. Si tratta di Lorenzo Insigne. Tuttavia, la presenza del capitano azzurro in Inghilterra è a forte rischio, dal momento che è uscito malconcio dalla gara contro la Juventus. Infatti, come riferisce il club partenopeo sul proprio sito ufficiale “Insigne ha svolto terapie e lavoro in palestra” e non la seduta con il resto del gruppo. Le possibilità che possa giocare contro gli inglesi, al momento, non sono tante.

Foto: Instagram Insigne