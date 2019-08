Napoli, iniziate le visite mediche per Lozano

Il Napoli si prepara ad accogliere Hirving Lozano. L’attaccante messicano è infatti sbarcato a Roma ieri pomeriggio e in questi minuti sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart. Poi, dopo i test fisici, si recherà negli uffici romani della Filmauro per sottoscrivere il contratto in presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Ultimo passaggio di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore partenopeo. Qui sotto il video del suo arrivo a Villa Stuart:

Foto: TuttoNapoli