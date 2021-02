Napoli, infortunio Manolas. Il comunicato del club

Non solo le difficoltà sul campo del Genoa contro uno scatenato Pandev: gli azzurri dovranno fare i conti anche con l’infortunio di Kostas Manolas, uscito a una ventina di minuti dalla fine. Il centrale greco è stato costretto ad abbandonare la gara in anticipo per problemi a una caviglia. A comunicare l’entità dell’infortunio rimediato da Manolas è stato lo stesso Napoli attraverso un bollettino medico: “Kostas Manolas è stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra”.

Foto: Twitter Napoli