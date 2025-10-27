Napoli, infortunio De Bruyne: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra
27/10/2025 | 12:53:11
Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra per il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne.
Questo il comunicato ufficiale del club:
“In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.
Foto: sito Napoli