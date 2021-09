Pronti, via, gol! E’ partita con la rete di Elmas dopo soli undici secondi Napoli-Spartak Mosca, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

Petagna apre per Insigne che crossa in mezzo, Maksimenko esce ma perde il pallone e Elmas punisce l’errore del portiere russo. 1-0 Napoli che inizia alla grande l’Europa League davanti ai suoi tifosi.

Foto: Twitter Napoli