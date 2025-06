Napoli, in tre salutano: è addio con Okafor, Billing e Scuffet

30/06/2025 | 18:40:15

La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate durante i mesi trascorsi a Napoli, coronati con la vittoria dello Scudetto. A loro vanno i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle carriere sportive”.

Foto: Instagram personale