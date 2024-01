Napoli in silenzio stampa dopo la Supercoppa. Furia Mazzarri, non ritira la medaglia

Il Napoli perde in finale di Supercoppa italiana in dieci uomini contro l’Inter a Riyad. Azzurri in polemica per il doppio giallo a Giovanni Simeone. Il club ha deciso di non far parlare nessun tesserato ai microfoni Mediaset nel post-partita, parlerà solo il presidente Aurelio De Laurentiis. Napoli in silenzio stampa. Inoltre il tecnico azzurro Walter Mazzarri, non ha ritirato la medaglia d’argento durante la premiazione.

Foto: twitter Napoli