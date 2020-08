Napoli in goleada sul Castel Di Sangro: 10-0, tripletta di Politano

Il triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila, al primo round, se lo aggiudica il club partenopeo rifilando dieci reti alla rappresentativa locale. In gran spolvero Politano, autore di una tripletta con l’aggiunta delle doppiette di Milik e Younes. In rete per gli altri napoletani anche Di Lorenzo, Koulibaly e il giovane Gaetano. Ora una piccola pausa e poi il match contro L’Aquila.

Foto: Twitter