Napoli, il vice di Gattuso: “Bravi tutti a stringere i denti. Champions? Pensiamo solo alla prossima gara”

A causa di alcuni problemi familiari occorsi a Gattuso, è Gigi Riccio, vice allenatore del Napoli, a presentarsi ai microfoni di Sky dopo il successo in casa della Samp: “Avevamo incanalato bene la gara, poi l’eurogol di Quagliarella ce l’ha sporcata un po’. Bisognava restare compatti nel momento in cui loro mettevano tre giocatori davanti. E difenderci tenendo palla il più possibile, anche uscendo da situazioni ingarbugliate. Sappiamo da dove veniamo, il percorso e le difficoltà avute nelle scorse settimane. Chi era fuori ha fatto di tutto per rientrare il prima possibile. Chi ha tenuto botta nelle scorse settimane ha fatto più del possibile per far sì che arrivasse questo momento. Bravi tutti a stringere i denti. Se per la Champions ci siamo anche noi? Noi ci siamo per il Lecce. Pensiamo a quello e non ci facciamo distrarre da altro”, ha chiuso Riccio.

Foto: Twitter ufficiale Napoli