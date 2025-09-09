Napoli, il report dell’allenamento: la prima volta di Hojlund

09/09/2025 | 19:35:32

Seduta di allenamento per il Napoli che accoglie Rasmus Hojlund. Di seguito il comunicato del club partenopeo: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo”. Hojlund al Napoli è un affare anticipato da Gianluigi Longari per Sportitalia, poi raccontato in ogni suo passaggio.

Foto: sito Napoli