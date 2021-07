Napoli, il report da Dimaro: affaticamento muscolare per Tutino. Lavorano a parte Malcuit e Manolas

Questo pomeriggio è andata in scena la seconda seduta di allenamento del Napoli. La squadra – riporta la nota ufficiale del club – dopo una prima fase di partita a campo ridotto ha svolto esercitazione tattica e partita a metà campo. A chiusura di allenamento sessione di tiri. Malcuit e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Tutino è uscito precauzionalmente per un lieve affaticamento muscolare.