Napoli, il report da Castel di Sangro: palestra e personalizzato per Mertens e Lozano

“Settimo giorno per il Napoli a Castel di Sangro.

Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro.

La squadra ha svolto allenamento sul campo C.

Dopo una prima fase di torelli la squadra ha svolto esercizi di rapidità ed esercizio di possesso palla a 3 colori e chiusura con partita a tema a campo ridotto.

Petagna, Zedadka, Machach e Palmiero hanno svolto l’intera seduta in gruppo.

Contini lavoro personalizzato in campo.

Mertens e Lozano lavoro personalizzato in palestra. Questi ultimi hanno svolto lavoro personalizzato in mattinata”.

