Napoli, il punto sugli esterni offensivi. Resiste un nome italiano. E Sanchez…

13/06/2025 | 23:50:13

Il Napoli farà un paio di esterni offensivi importanti, Ndoye resta di gradimento assoluto ma con il Bologna la precedenza verrà data all’operazione Beukema. Antonio Nusa, classe 2005 di proprietà del Lipsia, è un altro Ndoye (più giovane, norvegese di talento e ce ne siamo accorti durante l’ultimo Norvegia-Italia). Il Napoli ha sondato, come spesso fa dentro una lista di nomi, ma non ha approfondito e vedremo se lo farà. Tra profili seguiti per quel ruolo non va trascurato, come già anticipato, quello di Federico Chiesa che ha altre proposte e che almeno fin qui ha deciso di aspettare le evoluzioni provenienti dalla Serie A. Procede bene la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez, il vice Di Lorenzo per la fascia. Operazione da circa 15 milioni.

Foto: Instagram Bologna