Napoli, il primato nel girone di Champions vale oltre 60 milioni di introiti

Una sfida prestigiosa, quella di stasera per il Napoli che, contro il Rangers, potrebbe far registrare cinque successi di fila in avvio di girone. Traguardo che un’italiana non raggiunge da ben 18 anni. Oltre a questo, consentirebbe ai partenopei di blindare il primo posto, davanti al Liverpool e, soprattutto, di ricavarne una somma economica altamente rilevante. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, partendo da una quarantina di milioni di base, con i successi nel girone il Napoli ha toccato i 57 milioni di introiti dalla UEFA, che con la vittoria di stasera e quella probabile del girone lieviteranno tranquillamente oltre i 60 milioni. Significa tenere i conti a posto. ma soprattutto poter programmare il futuro di questa squadra puntellandola ulteriormente con qualche altro buon investimento.

Foto: instagram Napoli