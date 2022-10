Napoli, il gol di Lozano è in nomination tra i più belli della Champions

Non solo l’ulteriore vittoria contro l’Ajax che avvicina il Napoli al primato del proprio girone e al conseguente passaggio agli ottavi di Champions League, ma anche una lieta notizia per uno dei protagonisti della serata. Il gol di Hirving Lozano infatti, come comunicato anche sui canali ufficiali del club, è stato nominato nella lista dei gol più belli della Champions League e dunque in lizza per il primato.

Foto: twitter Napoli