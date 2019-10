Napoli, il comunicato sulle condizioni di Hysaj: frattura parcellare dello sterno

Frattura parcellare dello sterno. Dopo un esame clinico e radiologico è questa l’ultima diagnosi per Elseid Hysaj che è uscito dopo uno scontro di gioco durante il match Torino-Napoli. Il difensore azzurro non partirà per gli impegni della Nazionale albanese. Lo rende noto il club partenopeo con un comunicato ufficiale.

Foto: Twitter ufficiale Napoli