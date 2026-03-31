Napoli, il comunicato su Lukaku: “Valuteremo provvedimenti e pure prosecuzione attività”
31/03/2026 | 15:06:39
La posizione del Napoli, in merito all’assenza di Romelu Lukaku alla ripresa della preparazione a Castel Volturno, è arrivata tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: “SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”.
Foto: sito Napoli