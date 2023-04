Napoli, il comunicato per il rimborso dei biglietti contro la Salernitana

Il Napoli ha pubblicato un comunicato per il rimborso dei biglietti della sfida contro la Salernitana, spostata a domenica e quindi chi li aveva acquistati per il sabato e magari per la domenica è impossibilitato a partecipare, può chiedere il riomorso.

“L’incontro di Serie A Napoli vs Salernitana in programma il 29 Aprile 2023 alle ore 15:00 è stato rinviato al 30 Aprile 2023 ore 15:00. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Le eventuali richieste di rimborso dei biglietti possono essere presentate:

-per quanto riguarda i biglietti acquistati sul sito sport.ticketone.it, entro le ore 14:00 del 29 Aprile 2023 (salve successive proroghe), seguendo la procedura di cui al seguente link fai click qui.

-per quanto riguarda i biglietti acquistati presso i Punti vendita TicketOne, entro le ore 18 del 29 Aprile 2023 (salve successive proroghe) presso il medesimo punto vendita TicketOne in cui è stato perfezionato l’acquisto.

ATTENZIONE: Per poter perfezionare la richiesta di rimborso secondo le procedure sopra indicate, è necessario che la richiesta di rimborso abbia ad oggetto tutti i biglietti acquistati nell’ambito di un medesimo ordine. La mancata presentazione di un solo biglietto dell’ordine non consentirà, pertanto, il perfezionamento della procedura di rimborso. Laddove fosse necessario procedere a richieste di rimborso parziali (cioè relative ad uno o solo alcuni dei biglietti acquistati nell’ambito di un medesimo ordine) si prega di inviare una mail all’indirizzo awayuefa@ticketone.it”.

