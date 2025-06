Napoli, idee chiarissime. Le prime scelte e le alternative

17/06/2025 | 23:50:03

Il Napoli ha le idee chiarissime, vuole fare un grande mercato in modo da essere competitivo sia in campionato che in Champions. Dopo aver preso De Bruyne e Marianucci, il difensore centrale preferito (da marzo) è Beukema del Bologna, pur con tutte le resistenze del club emiliano. Sulla fascia Sanchez del Siviglia resta monitorato, ma il Napoli non fa rilanci e non ha fretta di chiudere. Il discorso vale per Musah che resta sul monitor azzurro e si aspetta che il Milan accetti le condizioni già concordate la scorsa settimana, altrimenti la trattativa resterà bloccata. Non ci sono per il momento novità né su Anguissa né su Lobotka che per il Napoli sono pedine intoccabili, a meno che non arrivino proposte faraoniche. Il vero piano da concretizzare è negli ultimi trenta metri: due esterni offensivi per la fascia sinistra e una prima punta. Ndoye nome caldissimo, Chiesa resta un candidato. E per l’attacco la prima scelta, da circa 40 giorni, resta Darwin Nunez con Lucca a ruota. Priorità e alternative, nessuno si offenda.

Foto: sito ufficiale Liverpool