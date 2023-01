Napoli, i gol arrivano da tutti: 17 giocatori a segno in stagione. Record assoluto in Europa

La forza del Napoli è il gruppo, si sa e lo dimostrano i numeri. I partenopei sono usciti vincitori anche all’Arechi con il gol di Di Lorenzo e del solito Osimhen. Ma la rete dell’1-0 firmata dal capitano azzurro porta un record assoluto in Europa per gli uomini di Spalletti. Infatti, Di Lorenzo è il diciassettesimo marcatore stagionale del Napoli su venticinque calciatori di movimento in rosa.

Foto: Twitter ufficiale Napoli