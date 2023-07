Napoli, i giorni di Kim al Bayern e il tentativo per Kilman

Kim ai saluti, non è più una notizia. Sono i giorni della clausola (attiva) di circa 60 milioni per il difensore reduce da una grande stagione a Napoli. Il Bayern ha fatto tutto quello che doveva, aspettiamo soltanto l’annuncio. E ora è scattato l’inseguimento a un grande specialista, di sicuro lo è Max Kilman, classe 1997) in forza al Wolverhampton. L’anticipazione autorevole di ieri di The Athletic merita comunque attenzione, nel dettaglio il Napoli avrebbe presentato un’offerta da 35 milioni a fronte di una richiesta di circa 40. Kilman ha dimostrato di essere un eccellente interprete, esattamente come Robin Le Normand, classe 1996 della Real Sociedad che un anno fa era stato sondato dalla Fiorentina senza poi raggiungere accordi per le esose richieste del club basco.

Foto: Instagram Napoli