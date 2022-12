Napoli, i convocati per la tournée in Turchia

A poche ore dalla partenza per Antalya, il Napoli ha diramato la lista completa dei convocati. Gli Azzurri saranno impegnati in Turchia in due partite: la prima contro l’Antalyaspor il 7 dicembre alle ore 20.45, e successivamente con gli inglesi del Crystal Palace, l’11 dicembre alle ore 18.

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu;

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone, Zerbin;

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone.

Foto: twitter Napoli