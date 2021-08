Napoli, i convocati per il ritiro di Castel di Sangro: out Mertens e Lozano

Il Napoli è arrivato in giornata in Abruzzo dove sarà in ritiro fino al 14 agosto, precisamente a Castel di Sangro. La squadra sosterrà oggi nel pomeriggio il primo allenamento a Castel di Sangro allo Stadio Patini.

Questi i convocati:

Contini, Idasiak, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Elmas, Fabian, Gaetano, Lobotka, Ounas, Palmiero, Zielinski, Insigne, Machach, Osimhen, Petagna, Politano, Tutino, Zedadka.

Foto: Twitter Napoli