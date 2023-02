Napoli, i convocati di Spalletti per l’Eintracht Francoforte

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli in vista della sfida in programma domani sera contro l’Eintracht Francoforte, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak.

Difensori: Bereszyński, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Simeone.

Foto: Twitter Napoli