Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida contro l’Empoli

Ecco i convocati del Napoli per la partita di oggi contro l’Empoli. La squadra di Spalletti vuole continuare a vincere e per farlo si affida a questi giocatori disponibili. Fuori come previsto Kvaratskhelia e Sirigu. Di seguito il comunicato della società:

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

Foto: Twitter Napoli