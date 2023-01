Napoli, i convocati di Spalletti per la Salernitana

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli per il derby di domani contro la Salernitana. Come annunciato in conferenza stampa, non ci sarà Khvicha Kvaratskhelia, out per l’influenza. Assente anche Juan Jesus a causa di un trauma contusivo accusato durante la rifinitura. Presente invece Salvatore Sirigu, prossimo all’addio in direzione Fiorentina (con Gollini che farà il percorso inverso). Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

Foto: twitter Napoli