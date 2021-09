Napoli, i convocati di Spalletti per la Juve

Quest’oggi alle 18 andrà in scena Napoli-Juventus, gara valida per la terza giornata di Serie A. Ecco i convocati di Spalletti per la sfida.

Portieri: Idasiak, Ospina, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus.

Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Anguissa.

Attaccanti: Insigne, Politano, Petagna, Lozano, Ounas, Osimhen.

Foto: Twitter Napoli