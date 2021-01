Napoli, i convocati di Gattuso per l’Empoli

Dries Mertens e Kalidou Koulibaly tornano arruolabili: entrambi sono stati convocati per la sfida di oggi in Coppa Italia contro l’Empoli. Out Manolas per infortunio, Osimhen, ancora positivo al Covid-19 e Mario Rui, squalificato. Ecco la lista:

Portieri: Meret, Ospina, Contini;

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Attaccanti: Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.

