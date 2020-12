Napoli, i convocati di Gattuso per l’AZ Alkmaar

In vista della gara di domani sera in Europa League, il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’AZ Alkmaar:

Portieri: Meret, Ospina, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinki, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne

Foto: twitter uff Napoli