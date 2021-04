Napoli, i convocati di Gattuso per il Torino. Fuori Ospina e Manolas

Mister Gennaro Gattuso ha diramato le convocazioni per la sfida di domani contro il Torino, posticipo del 33° turno di Serie A. Tutto confermato: ancora out Ospina, non ci sarà Manolas squalificato, presenti tre giocatori della Primavera. Questo l’elenco completo del Napoli:

Portieri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46).

Difensori: Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Costanzo (38).

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58).

Foto: Twitter Napoli