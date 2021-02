Napoli, i convocati di Gattuso per il Granada. Torna Mertens

E’ ufficiale la lista dei convocati del Napoli per la sfida contro il Granada, match di Europa League in programma al Maradona alle 18.55 per il ritorno dei sedicesimi di finale. Torna Mertens, ci sono ben sei giocatori della squadra Primavera.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Meret, Contini, Idasiak

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Politano, Insigne, Mertens, Cioffi, Costanzo, Zedadka, D’Agostino, Labriola.

