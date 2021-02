Napoli, i convocati di Gattuso per il Granada. Chiamati 6 giovani della Primavera

In vista di Granada-Napoli di domani al Nuovo Stadio “Los Carmenes” per i sedicesimi di andata di Europa league, ecco la lista dei convocati di Gennaro Gattuso. Chiamati ben 6 Primavera per sopperire alle assenze della rosa. Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Meret, Contini, Idasiak

Difensori: Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Costanzo, Zedadka

Centrocampisti: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Labriola

Attaccanti: Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi, D’Agostino

Foto: Napoli Twitter