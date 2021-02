Napoli, i convocati di Gattuso per il Genoa: out Fabian Ruiz con Koulibaly e Ghoulam

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera contro il Genoa, valido per il 21° turno di Serie A. Oltre a Koulibaly e Ghoulam, assenti per Covid, non è presente neanche Fabian Ruiz che ieri si è negativizzato. Questo l’elenco completo:

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko.

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.

Foto: Twitter uff. Napoli