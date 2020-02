Napoli, i convocati di Gattuso per il Brescia: fuori Koulibaly e Llorente. Presente Allan

A poche ora dal match contro il Brescia, l’allenatore dei partenopei Gennaro Gattuso ha stilato la lista dei convocati. Il tecnico deve registrare qualche defezione per infortunio. Infatti Llorente non si è allenato a causa di un’influenzala, mentre Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Malcuit ha svolto lavoro differenziato in piscina.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Ghoulam, Manolas.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.

Foto: Twitter ufficiale Napoli