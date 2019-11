Napoli, i convocati di Ancelotti per la trasferta di Liverpool: fuori Insigne

Sono stati resi noti i convocati di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida in Champions League contro il Liverpool. Non c’è Insigne, che non ha recuperato dopo il problema al gomito accusato nella gara contro il Milan. Torna, invece, Mario Rui. Questo l’elenco completo:

Portieri: Maret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1198950085901635584

Foto: Twitter ufficiale Napoli